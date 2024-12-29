نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إطلاق 5 صواريخ من غزة تجاه إسرائيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن نحو 5 مقذوفات أطلقت من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه "اعترض قذيفتين، ومن المرجح أن البقية سقطت في مناطق مفتوحة".

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن طواقمها تتجه إلى المناطق، التي وردت تقارير عن هجمات صاروخية نحوها.

وأطلقت صفارات الانذار في محيط مدينة سديروت المحاذية للقطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر.

وسبق أن أعلنت اسرائيل السبت أنها استهدفت ب "مقذوفين" أطلقا من غزة، وتم اعتراضهما قبل سقوطهما.

وعقب إطلاق الصواريخ، طالب الجيش الإسرائيلي، سكان قطاع غزة المتواجدين في عدد من المناطق في مدينة غزة بإخلاء منازلهم، والتوجه لمناطق وسط وجنوب القطاع.