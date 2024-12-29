العالم اليوم - إسرائيل ترصد إطلاق 5 مقذوفات من شمال قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأحد 29 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أعلن الجيش الإسرائيلي أن نحو "5 مقذوفات" أطلقت من شمال قطاع غزة نحو إسرائيل، الأحد.

وقال الجيش في بيان مقتضب إنه "اعترض قذيفتين، ومن المرجح أن البقية سقطت في مناطق مفتوحة".

وقالت خدمة إسعاف نجمة داوود الحمراء إن طواقمها تتجه إلى المناطق التي وردت تقارير عن هجمات صاروخية نحوها.

وأطلقت صفارات الإنذار قرابة الساعة الرابعة والنصف مساء في محيط مدينة سديروت المحاذية للقطاع الفلسطيني المدمر والمحاصر.

وسبق أن أعلنت اسرائيل السبت أنها استهدفت مقذوفين أطلقا من غزة وتم اعتراضهما قبل سقوطهما.