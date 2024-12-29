نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرع 3 مهاجرين قبالة سواحل شمال فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت السلطات الفرنسية بأن ثلاثة مهاجرين على الأقل لقوا حتفهم في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، أثناء محاولتهم عبور قناة المانش إلى بريطانيا، من شمال فرنسا.

وتم تأكيد حالات الوفاة بعد عملية إنقاذ، في وقت مبكر من صباح اليوم، شاركت فيها خدمات الطوارئ الفرنسية ومروحية "دوفين" تابعة للبحرية.

ووصفت السلطات محاولة عبور المهاجرين بأنها "صعبة" حيث تقطعت السبل بنحو 50 شخصا، في المياه وعلى الشاطئ بالقرب من بلدة سانجات، شمال فرنسا، نحو الساعة السادسة صباحا، وساعد رجال الإنقاذ 45 فردا، من بينهم أربعة تم نقلهم إلى المستشفيات.

وذكرت السلطات الفرنسية، أنه تم انتشال ثلاثة أشخاص فاقدي الوعي من المياه، لكن لم يكن بالإمكان إنعاشهم، على الرغم من جهود الفرق الطبية.

وتم فتح تحقيق من قبل النيابة العامة في مدينة بولوني سور مير (شمال البلاد).

وتأتي مأساة اليوم، في ظل ارتفاع محاولات المهاجرين عبور القناة، مع اقتراب عام 2024 من نهايته.

و26 ديسمبر الجاري، أعلن خفر السواحل الفرنسي، إنقاذ 107 مهاجرين، كانوا يحاولون عبور قناة المانش من فرنسا إلى بريطانيا في يوم عيد الميلاد، 25 ديسمبر الأربعاء الماضي.

وأشار المسؤولون إلى زيادة كبيرة في محاولات عبور قناة المانش خلال الأيام الماضية.

وشهد عام 2024 ارتفاعا غير مسبوق في عدد حوادث الغرق المأساوية، فقد لقي ما لا يقل عن 73 مهاجرا حتفهم أثناء محاولاتهم عبور القناة في قوارب صغيرة، حسب السلطات الفرنسية.