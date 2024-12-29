مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون شعائر تلمودية

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أحمد جودة - القاهرة - اقتحم اليوم الأحد عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى بحماية من الشرطة الإسرائيلية وذلك في رابع أيام عيد الأنوار اليهودي "الحنوكا".

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن نحو 403 مستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات المسجد الأقصى وأدوا طقوسا تلمودية، ونظموا حلقة غناء ورقص في أروقته، فيما منعت الشرطة الإسرائيلية المواطنين من الدخول إلى البلدة القديمة ومحيط المسجد.

ويأتي الاقتحام في رابع أيام عيد الأنوار "الحانوكاه" اليهودي، الذي شهد دعوات أطلقها المستوطنون لزيادة الاقتحامات مع حلول العيد الذي يتواصل حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ودعت جماعات "الهيكل" المتطرفة إلى اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى خلال عيد "الحانوكاه" اليهودي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة فيديوهات لاقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى والطقوس التلمودية التي أدوها هناك.

ويتعرض المسجد الأقصى في السنوات الأخيرة، لاقتحامات من المستوطنين، فيما تواصل القوات الإسرائيلية حصارها، من خلال تقييد دخول المصلين المسلمين إليه.