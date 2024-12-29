مدفيديف ينصح ترامب وماسك بشراء غرينلاند وكندا وبريطانيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، إن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ورجل الأعمال إيلون ماسك يمكنهما شراء غرينلاند وكندا وبريطانيا وقناة بنما.

ودعا مدفيديف، ترامب وماسك إلى تحويل هذه الأراضي إلى أملاك خاصة بهما.

وفي وقت سابق، وصف ترامب عدة مرات رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأنه حاكم "ولاية كندا العظيمة". وفي 18 ديسمبر اقترح ترامب النظر في إمكانية ضم كندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها الولاية رقم 51، قائلا إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تقلل التكاليف بشكل كبير على الكنديين.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة، قد تطالب بعودة السيطرة على قناة بنما إذا لم يتم تعديل الشروط الحالية لاستخدامها.

وعندما أعلن ترامب تعيين كين هويري سفيرا لواشنطن لدى الدنمارك، قام بلفت النظر إلى أن الولايات المتحدة تعتقد أن ملكية غرينلاند والسيطرة عليها تعد ضرورة مطلقة من أجل الحفاظ على الأمن القومي والحرية في جميع أنحاء العالم.

وفي عام 2019، ظهرت سلسلة من المنشورات في وسائل الإعلام تفيد بأن ترامب يدرس إمكانية شراء غرينلاند، ليؤكد هو نفسه لاحقا للصحافيين أنه مهتم بهذه القضية "استراتيجيا".