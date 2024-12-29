لوكاشينكو: الولايات المتحدة تريد توسيع وجودها الدبلوماسي في بيلاروس

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 29 ديسمبر 2024 04:30 مساءً - قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إن الولايات المتحدة تطلب زيادة عدد الموظفين في سفارتها في مينسك.

وتطرق لوكاشينكو إلى موضوع توصية السلطات الأمريكية لمواطنيها بمغادرة بيلاروس، وشدد على عدم قلقه بشأن ذلك.

وأضاف رئيس بيلاروس في حديث تلفزيوني: "ليكن بعلمكم، لقد طلبوا منا على مدى عام كامل زيادة عدد الموظفين في السفارة".

وتعليقا على التوصيات المحدثة من جانب السلطات الأمريكية، لمواطنيها والتي دعتهم فيها إلى الامتناع عن السفر إلى بيلاروس وطلبت من الموجودين هناك مغادرة البلاد على الفور، أكد لوكاشينكو أنه ليس قلقا بشأن ذلك.

وقال: "عمليا لا يوجد في بلادنا مواطنون أمريكيون، وما سألتني عنه جديد بالنسبة لي. لكن لا نتمسك بأي شخص في بيلاروس. إذا كانوا يريدون ذلك، فليبقوا معنا وإذا لم يريدوا ذلك، فليغادروا. عددهم هنا 0.2 شخص".

قبل عدة أيام، أوصت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين في بيلاروس بالمغادرة بشكل عاجل.

وجاء في بيان صادر عن الخدمة الصحفية للوزارة تضمن تحديثا للمواطنين الأمريكيين الذين يخططون للسفير إلى بيلاروس، أو الإقامة هناك: "تدعو الوزارة إلى عدم السفر إلى بيلاروس. ويتعين على المواطنين الأمريكيين الموجودين في بيلاروس مغادرة البلاد على الفور. ويتعين على المواطنين الأمريكيين توخي الحذر عند التخطيط لمغادرة بيلاروس لأن المعابر الحدودية مع الدول المجاورة قد تغلق دون سابق إنذار".

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد نشرت دعوة للأمريكيين في أغسطس 2023 لمغادرة بيلاروس بسبب إغلاق بعض نقاط التفتيش على الحدود مع ليتوانيا.