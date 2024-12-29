عاجل - الصحة العالمية تحذر: حياة 75 ألف فلسطيني محاصر في شمال غزة مهددة بالخطر

أحمد جودة - القاهرة - الأوضاع الإنسانية متفاقمة في القطاع

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن 75 ألف فلسطيني يعيشون تحت حصار خانق في شمال قطاع غزة، حيث تتعرض حياتهم لخطر كبير نتيجة القصف المتواصل والظروف الإنسانية الكارثية. جاء ذلك في تقرير عاجل أوردته قناة "القاهرة الإخبارية"، مؤكدة على الحاجة الملحة لتوفير المساعدات الإنسانية والوقود للتخفيف من معاناة السكان المحاصرين.

عدوان متواصل وآلاف الضحايا

يشهد قطاع غزة عدوانًا إسرائيليًا مكثفًا وغير مسبوق من الجو والبر والبحر، أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال. في ظل استمرار القصف العنيف، لم تتمكن فرق الإنقاذ من انتشال الجثث والمصابين من تحت الأنقاض، مما فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من معاناة السكان.

حصار خانق ونقص في المساعدات

يعاني القطاع من حصار خانق يعيق دخول المساعدات الإنسانية والوقود الضروري لتشغيل المرافق الحيوية، بما في ذلك المستشفيات ومحطات المياه. مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، تستمر الأزمة الإنسانية في التفاقم، وسط تدمير شامل طال البنية التحتية وكافة جوانب الحياة اليومية للسكان.

نداءات عاجلة لإنقاذ المحاصرين

تدعو منظمة الصحة العالمية والمجتمع الدولي إلى تحرك عاجل لإنقاذ حياة المحاصرين، مع التأكيد على ضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة لتوصيل المساعدات الضرورية، بما في ذلك الغذاء والدواء، ووقف التصعيد العسكري الذي يهدد حياة المدنيين بشكل متزايد.