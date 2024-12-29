نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوي انفجارات في ريف مدينة تل تمر بشمال غربي الحسكة نتيجة قصف مدفعي تركي لقرى عدة بالمنطقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلامية، بسماع دوي انفجارات في ريف مدينة تل تمر بشمال غربي الحسكة نتيجة قصف مدفعي تركي لقرى عدة بالمنطقة.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.