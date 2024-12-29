عاجل:- ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تحطم طائرة "جيجو إير" في كوريا الجنوبية إلى 120 قتيلًا

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أحمد جودة - القاهرة - شهد مطار "موأن الدولي" جنوب غرب كوريا الجنوبية حادثًا مأساويًا، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا تحطم طائرة مملوكة لشركة جيجو للطيران إلى 120 قتيلًا حتى الآن، وفقًا لما أعلنته السلطات الكورية الجنوبية اليوم الأحد.

تفاصيل الحادث

مكان الحادث: مطار موأن الدولي، جنوب غرب العاصمة سول.

مطار موأن الدولي، جنوب غرب العاصمة سول. عدد الركاب على متن الطائرة: 181 شخصًا، من بينهم 6 من أفراد الطاقم .

181 شخصًا، من بينهم . مسار الرحلة: الطائرة كانت في طريقها من بانكوك إلى كوريا الجنوبية.

سير الأحداث:

انحرفت الطائرة عن المدرج أثناء محاولتها الهبوط.

اصطدمت بسياج خرساني على أطراف المدرج.

اندلعت النيران بالطائرة عقب الاصطدام، مما أدى إلى تدميرها بالكامل تقريبًا.

كان معظم الركاب من الكوريين، باستثناء راكبين تايلانديين.

ضحايا الحادث

أكدت السلطات حتى الآن وفاة 120 شخصًا، وتم إنقاذ امرأتين من طاقم الطائرة، وهما تتلقيان العلاج حاليًا في مستشفى بمدينة موكبو.

ولا تزال عمليات البحث عن الجثث مستمرة، إلا أن حالة الطائرة المحترقة تصعّب التعرف على الضحايا.

الأسباب المحتملة للحادث

عطل في عجلات الهبوط: يُشتبه في أن خللًا في نظام الهبوط هو السبب الرئيسي، ويُرجح أنه ناجم عن اصطدام الطائرة بطيور أثناء محاولتها الهبوط.

يُشتبه في أن خللًا في نظام الهبوط هو السبب الرئيسي، ويُرجح أنه ناجم عن أثناء محاولتها الهبوط. ظروف الطقس: ذكرت تقارير أولية أن الأحوال الجوية قد تكون ساهمت في تفاقم الحادث.

ردود فعل السلطات

أطلقت سلطات الإطفاء وفرق الإنقاذ عمليات مكثفة لانتشال الجثث والتحقيق في أسباب الحادث.

وصرح مسؤول كوري جنوبي بأن عملية انتشال الجثث ستستغرق وقتًا بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بالطائرة.

نظرة عامة على الحادث

يُعتبر هذا الحادث من أسوأ الكوارث الجوية التي شهدتها كوريا الجنوبية مؤخرًا، مع احتمال ارتفاع عدد الضحايا مع استمرار جهود الإنقاذ.

وأكدت السلطات أنها ستجري تحقيقًا شاملًا بمشاركة خبراء في الطيران للوقوف على الأسباب الدقيقة للحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الطيران مستقبلًا.