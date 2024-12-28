العالم اليوم - هل تزوجا سرا؟.. رونالدو وجورجينا يثيران المزيد من التكهنات

انتم الان تتابعون خبر هل تزوجا سرا؟.. رونالدو وجورجينا يثيران المزيد من التكهنات من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 08:21 مساءً - أثار مهاجم نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو المزيد من الجدل حول علاقته مع شريكته جورجينا رودريغيز، خلال حفل توزيع جوائز غلوب سوكر 2024.

وحصل رونالدو على جائزة أفضل لاعب في الشرق الأوسط، وجائزة أفضل هداف في كل العصور.

وأثناء قبول الجائزة الثانية أشار اللاعب البالغ من العمر 39 عاما إلى جورجينا باسم "زوجته".

وقال النجم البرتغالي: "إنه لمن دواعي سروري الكبير أن أفوز بهذه الكأس. ابني الأكبر هنا، وزوجتي جورجينا هنا".

وأضاف: "سأستمر لأنني أريد الفوز بالألقاب، أريد أن أكون بطلا، أريد تسجيل المزيد من الأهداف".

ويرتبط مهاجم النصر والبرتغال، البالغ من العمر 39 عاما، بجورجينا، 30 عاما، منذ عام 2016، ولديهما طفلان، وهي أيضا زوجة أب لأطفاله الثلاثة الآخرين.

وهذه ليست المرة الأولى التي يشير فيها رونالدو إلى جورجينا باعتبارها زوجته هذا العام، فقد استخدم المصطلح عدة مرات سابقا.

وفي قناته على يوتيوب أشار النجم البرتغالي سابقا لجورجينا بلقب "زوجتي".

وظهر الزوجان أيضا وهما يرتديان خواتم الزفاف على الرغم من أنهما لم يعلنا عن عقد قرانهما.

وفي حديث سابق مع أحد البرامج الإذاعية قال رونالدو أيضا: "أتناول قهوتي عندما أبدأ يومي. إنه روتيني.. في الصباح، أتناول قهوتي وأتحدث مع أطفالي ومع زوجتي وأبدأ اليوم".