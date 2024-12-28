العالم اليوم - الصين تعلن خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد.. ما هي؟

انتم الان تتابعون خبر الصين تعلن خفض الرسوم الجمركية على بعض المواد.. ما هي؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 28 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت الحكومة الصينية، السبت، أنها ستخفض الرسوم الجمركية على واردات الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم اعتبارا من العام المقبل.

وأعلنت وزارة المالية عن تعديلات على بعض فئات الرسوم الجمركية المختلفة اعتبارا من أول يناير 2025 بهدف زيادة واردات المنتجات عالية الجودة وتوسيع الطلب المحلي وتعزيز الانفتاح رفيع المستوى.

وقالت الوزارة إن الرسوم الجمركية المؤقتة على الواردات التي تقل عن معدلات الدولة الأولى بالرعاية ستطبق على 935 سلعة.

وسيتم خفض الرسوم الجمركية على الإيثان وبعض المواد الخام المعاد تدويرها من النحاس والألومنيوم لتعزيز التنمية الصديقة للبيئة والمنخفضة الكربون.

وقررت الصين رفع الرسوم الجمركية على واردات بعض السلع مثل الدبس والمساحيق المخلوطة مسبقا المحتوية على السكر، بينما ستخفض الرسوم على سلع مثل بوليمرات الأوليفين الحلقي وبوليمرات كحول الإيثلين والفينيل وناقلات الحركة الأوتوماتيكية للمركبات ذات الأغراض الخاصة مثل سيارات الإطفاء ومركبات الإصلاح.

كما سيتم خفض الرسوم الجمركية على سلع مثل سيكلوسيليكات الزركونيوم الصوديوم، والناقلات الفيروسية لعلاج الأورام بالخلايا التائية وأسلاك سبائك النيكل والتيتانيوم لعمليات نقل الأعضاء.

وقالت الوزارة إن اتفاقية التجارة الحرة بين الصين وجزر المالديف ستدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير، مع تطبيق خفض الرسوم الجمركية.