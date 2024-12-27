نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انفجار عنيف يهز العاصمة اليمنية صنعاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مراسل RT مساء يوم الجمعة، إن انفجارا عنيفا هز العاصمة اليمنية صنعاء.

وأفادت مصادر محلية في صنعاء بأن غارات جوية استهدفت مواقع بالعاصمة.

ولم ترد حتى اللحظة تفاصيل عن أماكن الغارات وما إن كانت أمريكية أم إسرائيلية.

وفي السياق قالت "القناة 12" العبرية إن ‎الجيش الأمريكي هو على الأرجح من نفذ الهجمات.

وكانت مقاتلات إسرائيلية قد استهدفت، يوم الخميس 26 ديسمبر، مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة ومنشآت للطاقة والنفط في اليمن.

وذكر موقع "26 سبتمبر" الناطق باسم وزارة الدفاع في حكومة الحوثيين بصنعاء أن القصف الإسرائيلي استهدف برج المراقبة في مطار صنعاء الدولي.

ويشن الحوثيون منذ أكتوبر 2023 هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية على أهداف في إسرائيل، إلى جانب هجمات على السفن المرتبطة بتل أبيب خاصة في البحر الأحمر على خلفية الحرب الدائرة في قطاع غزة.