نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 53 شهيدًا ومفقودًا في قصف إسرائيلي على منزل يؤوي نازحين في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الدفاع المدني الفلسطيني عن سقوط 53 شخصًا بين قتيل ومفقود تحت الأنقاض، جراء قصف طائرات إسرائيلية منزلا شمالي مدينة غزة.

وجاء في رسالة الدفاع المدني أن المنزل يعود لعائلة هتهت، ويؤوي نازحين من عائلتي حلاوة وريحان في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، ذكر مراسل RT في قطاع غزة أن الجيش الاسرائيلي قتل، خمسة من كوادر مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة في قصف استهدف المكان.

ونقل مراسلنا عن حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، قوله عن اخصائية المختبرات إسراء أبو زايدة التي خرجت إلى محيط مستشفى كمال عدوان لانتشال إحدى الضحايا، ولكن طائرة "كواد كابتر" إسرائيلية رصدتها وأطلقت النار عليها مما أدى إلى مقتلها.

ويواصل الجيش الإسرائيلي ارتكاب مجازر جديدة في مناطق متفرقة في القطاع، أوقعت عشرات الشهداء والجرحى جلهم من النساء والأطفال وكبار السن، وحذر مسعفون من أن عدد الشهداء مرشح للارتفاع بالنظر لأن هناك العديد من الأشخاص المحاصرين تحت الأنقاض.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية المستمرة على القطاع، بلغت نحو 45،5 ألف قتيل و108 آلاف جريح.