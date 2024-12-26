فوكس نيوز”: مشرعون جمهوريون يطالبون ترامب باستبعاد جنوب إفريقيا من ”قانون النمو...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 ديسمبر 2024 05:28 مساءً - دعا مشرعون جمهوريون الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى استبعاد جنوب إفريقيا من قانون النمو والفرص التجارية الإفريقية بسبب علاقاتها مع روسيا والصين وإيران وموقفها من إسرائيل.

أفادت بذلك قناة "فوكس نيوز" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن "الجمهوريين المحوريين يمارسون بالفعل ضغوطا على إدارة ترامب القادمة لاستبعاد جنوب إفريقيا من الاتفاقيات التجارية المربحة ما لم تغير حكومة جنوب إفريقيا موقفها تجاه روسيا والصين وإيران وإسرائيل".

ووفقا لـ"فوكس نيوز"، فإن الخطر الأكبر الذي يواجه جنوب إفريقيا هو إنهاء صادرات السيارات والحمضيات المعفاة من الرسوم الجمركية إلى الولايات المتحدة بموجب قانون النمو والفرص في إفريقيا AGOA، مما قد يؤدي إلى خسارة عشرات الآلاف من الوظائف في جنوب إفريقيا.

وأشارت القناة إلى أن جنوب إفريقيا ترفض إدانة العملية الخاصة الروسية في أوكرانيا وتتفاعل بشكل نشط مع إيران. كما اتهمت جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية، الأمر الذي أثار غضب الجمهوريين في الكونغرس.