‏إدارة العمليات العسكرية في سوريا: اللواء محمد كنجو حسن كان مسؤولا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏إدارة العمليات العسكرية في سوريا، إن اللواء محمد كنجو حسن كان مسؤولا عن المحاكم الميدانية في سجن صيدنايا.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.