‏وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات يصل إلى قصر الشعب للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع

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أحمد جودة - القاهرة - وصل ‏وفد عراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، إلى قصر الشعب للقاء القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع.

وأعلن الجيش السوري أن تنظيمات إرهابية مسلحة، شنت هجوما كبيرا على قرى آمنة وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.

وذكرت وزارة الدفاع السورية، أن القوات المسلحة السورية ردت على الهجوم الإرهابي في محافظتي حلب وإدلب وكبدت المسلحين خسائر فادحة في المعدات والعناصر البشرية.

ونوهت صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصادر عسكرية، بأن الجيش السوري هاجم خطوط إمداد المسلحين غرب مدينة حلب وهاجم تجمعات الإرهابيين في إدلب.