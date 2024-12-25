نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الروسي يقضي على 230 عسكريا أوكرانيا بمقاطعة كورسك خلال 24 ساعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 230 عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة في مقاطعة كورسك وبلوغ خسائر قوات كييف هناك 43740 أفراد، ومئات الدبابات والمدرعات والأسلحة الغربية الأخرى. تواصل قوات "الشمال" القضاء على فلول الجيش الأوكراني وصدت هجمات على قرى وبلدات إسكاندرية، فيكتوروفكا، ليبيديفكا، ليونيدوف، مارتينوفكا، نيكولايفكا، نيكولايفو دارينو، نيكولسكي، نوفايا سوروتشينا، روسكوي بوريتشنويه، سفيردليكوفو، تشيركاسكايا كونوبيلكا الحدودية المتطرفة.

وجهت القوات الروسية ضربات لتجمعات الجيش الأوكراني في مدن وبلدات غويفو، كوسيتسا، كروغلينكويه، كوريلوفكا، لوكنيا، ماخنوفكا، تشيركاسكويه بوريتشنويه، باسوفكا، بيلوفوديه، فلاديميروفكا، فودولاغي، جورافكا في مقاطعة سومي المحاذية لمقاطعة كورسك شمال شرق أوكرانيا.

بلغت خسائر قوات كييف خلال 24 ساعة 230 عسكريا، ودمرت له دبابتين ومدرعتين و3 مركبات.

بلغت خسائر العدو منذ بدء هجومه على كورسك في الـ6 من أغسطس الماضي 43740 فردا، و255 دبابة، ومئات المدرعات والمدافع وراجمات الصواريخ ومنظومات الدفاع الجوي و80 محطة حرب إلكترونية وعشرات محطات الرادار وغيرها من الأسلحة والمعدات.