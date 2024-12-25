نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لافروف: نرفض أي هدنة مع أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف رفض روسيا أي هدنة مع أوكرانيا، بما لا يمنحها إعادة تسليحها وحشد جبهاتها المتصدعة.

وقال: "الهدنة لا تناسبنا فنحن في حاجة إلى اتفاقات موثوقة وملزمة قانونا تزيل الأسباب الجذرية للنزاع، وتشمل الأمن الأوروبي ووقف توسع حلف شمال الأطلسي، وحقوق سكان مناطق أوكرانيا الذين اختاروا العودة إلى روسيا".

وشدد لافروف على أن شرط احترام الحقوق اللغوية والدينية التي حظرها فلاديمير زيلينسكي يجب تطبيقه في جميع أنحاء أوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب وأوكرانيا يتحدثان اليوم عن الهدنة فقط لكسب الوقت.

وتابع: "يريدون الهدنة لتمكين نظام كييف من استعادة قوته مجددا بدعم غربي وبدء محاولات جديدة لتنفيذ تعليمات أسياده لإلحاق هزيمة استراتيجية بروسيا".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أكد مؤخرا أن روسيا لا تحتاج إلى الهدنة، بل تريد سلاما دائما يضمن أمنها وسلامة مواطنيها، وأن وقف إطلاق النار سيسمح للعدو بإعادة حشد قواته وطاقاته.