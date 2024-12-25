نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضور نسائي وخريج الزراعة الذي أطاع بالأسد.. ما تخفيه التعيينات في الإدارة الجديدة بسوريا؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أنَّها رفعت المكافأة التي كانت تضعها على رأس أحمد الشرع القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا، بتهمة التورط في الإرهاب، البالغة 10 ملايين دولار.

ورسم القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أحمد الشرع، معالم حكومته الأولى بعد سقوط نظام الرئيس بشار الأسد.

ويرصد موقع "دوت الخليج"، معالم الحكومة السورية الجديدة والذي يرأسها المهندس محمد البشير، وتقوم بعملها لمدة 3 أشهر، وما الذي تخفيه تعيينات الشرع في إدارته.

أسعد حسن الشيباني

كلفت الإدارة الجديدة في سوريا، أسعد حسن الشيباني بحقيبة وزارة الخارجية في الحكومة الجديدة، وهو من مواليد محافظة الحسكة عام 1987.

- عاش في دمشق وتخرج من جامعتها عام 2009 في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، فرع اللغة الإنجليزية وآدابها

- حاصل على درجة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الخارجية من جامعة صباح الدين زعيم في تركيا عام 2022، ويكمل شهادة الدكتوراة في ذات التخصص.

- درس حاليًا المرحلة الأخيرة من ماجستير إدارة الأعمال MBA.

- انضم الشيباني للثورة السورية منذ انطلاقتها عام 2011 وشهد كل مراحلها.

- شارك في تأسيس حكومة الإنقاذ السورية عام 2017 التابعة لهيئة تحرير الشام في محافظة إدلب.

- أسس إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السابقة بإدلب، وكان على رأسها منذ بدايتها وحتى الآن، طبقا لما أوردت وكالة "سانا".

مرهف أبو قصرة "أبو الحسن 600"

كلفت الإدارة الجديدة في سوريا، مرهف أبو قصرة "أبو الحسن 600"، يبلغ من العمر 41 عامًا ومن مواليد مدينة حلفايا بمحافظة حماة.

- حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق.

- عمل كمهندس القدرات العسكرية في المناطق المحررة منذ انطلاق العمليات المسلحة.

- نزح مع عائلته من مسقط رأسه في مدينة حلفايا شمالي حماة إلى محافظة إدلب بسبب مواقفه العدائية ضد نظام بشار الأسد، لينضم هناك إلى هيئة تحرير الشام.

- شغل منصب القائد العام للجناح العسكري في هيئة تحرير الشام.

- أحد أبرز قادة إدارة العمليات العسكرية في "هيئة تحرير الشام" التي أطاحت بنظام بشار الأسد من السلطة.

عائشة الدبس

كلفت الإدارة الجديدة في سوريا،عائشة الدبس، بمنصب مسؤولة مكتب شؤون المرأة، وبهذا التعيين، أصبحت الدبس أول امرأة تشغل منصبا رسميا في الإدارة السورية الجديدة.

- ناشطة في مجال تطوير المرأة وتنمية العمل المدني والإنساني".

- لها تاريخ في النشاط الإنساني في سوريا وفي مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا.

- شاركت في منتصف عام 2022 في لقاء مع سفير دولة الكويت لمناقشة قضايا "العمل المدني الإنساني" و"تعليم الطلاب السوريين.

- دعت الدبس، في أعقاب سقوط نظام الرئيس بشار الأسد، نساء سوريا إلى "المساهمة في عودة بلدهن إلى مكانتها اللائقة".

تعيينات أخرى

وعينت الإدارة الجديدة في سوريا، عزام غريب، المعروف بلقب "أبو العز سراقب"، وأحد أبرز قادة "الجبهة الشامية" التابعة لما يُعرف بـ "الجيش الوطني السوري" محافظًا لمحافظة حلب.

وكلفت "عامر الشيخ"، قائد أحرار الشام، بتسيير شؤون محافظة ريف دمشق، كما كلفت عدة شخصيات بإدارة شؤون المحافظات السورية.

ما الذي تخفيه تعيينات الإدارة السورية الجديدة؟

قال خبراء، إن التعيينات التي شهدتها الحكومة السورية الجديدة، تهيمن عليها عناصر من "هيئة تحرير الشام"؛ ما يعني أن التيارات الدينية أصبحت تهيمن على السلطة، أن هذا التوجه قد يهدد هوية الدولة السورية ووجودها الحضاري نتيجة لاستبعاد المكونات المدنية والدينية الأخرى.