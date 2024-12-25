العالم اليوم - أردوغان: سنسمح بدخول وخروج اللاجئين السوريين لبعض الوقت

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 ديسمبر 2024 02:21 مساءً - قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستسمح بدخول وخروج اللاجئين السوريين لبعض الوقت.

وتوقع أردوغان في تصريحات، الأربعاء، زيادة في حركة المرور في الصيف، بمجرد إغلاق المدارس.

كما أعلن الرئيس التركي عن خطة لافتتاح قنصلية تركية في مدينة حلب بسوريا قريبا.

وكان الرئيس التركي قد دافع عن استضافة اللاجئين من سوريا، وسط تزايد المشاعر العدائية تجاههم في البلاد، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.

وقال أردوغان في إسطنبول، الإثنين: "إنهم لا يستطيعون العودة إلى بلادهم، حتى إذا رغبوا في ذلك، ونحن لن نطردهم مطلقا من هذه الأرض".

وأضاف مخاطبا زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو: "سوف نحمي هؤلاء الأشقاء الذين فروا من الحرب في سوريا حتى النهاية، وسعوا للجوء في بلادنا، يا سيد كمال".

وكان كليجدار أوغلو وسياسيون آخرون قد أعلنوا أنهم سوف يعيدون اللاجئين السوريين إلى بلادهم في حال فازوا بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام المقبل.

وقال أردوغان الأسبوع الماضي إنه جار اتخاذ ترتيبات لتمكين مليون لاجئ من العودة إلى بلادهم بشكل طوعي.