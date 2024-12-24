نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زاخاروفا: ألمانيا منعت صحفييها من حضور مؤتمر لافروف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن صحفيي إحدى وسائل الإعلام الألمانية المدعوين لحضور مؤتمر وزير الخارجية سيرغي لافروف، لم يحصلوا على إذن برلين لذلك.

وأضافت ماريا زاخاروفا، أن الجهة الألمانية تدعي أن السبب يعود لأعياد الميلاد".

وذكرت زاخاروفا، في مقابلة مع قناة روسيا 24، أن وسيلة الإعلام الألمانية هذه، بعد أن تلقت دعوة لعقد مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الروسي، طلبت ضرورة التواصل مع برلين والتشاور مع المحررين.

وتابعت زاخاروفا: "بعدها، قاموا بالاتصال بنا (الصحفيون الألمان) وقالوا إنه لم يتم السماح لهم. وعندما سألنا عن السبب، كان الجواب مذهلا: لأن لديهم "أجندة أعياد الميلاد!".

وكانت زاخاروفا قد صرحت منذ أشهر، بأن القيود الروسية على عمل وسائل الإعلام الغربية بروسيا ليست سوى رد على خطوة مماثلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وليس "انتقاما"، بعد أن حظر مجلس الاتحاد الأوروبي في 17 مايو بث بعض وسائل الإعلام بما في ذلك "نوفوستي" الروسية، و"إزفستيا"، و"روسيسكايا غازيتا"، و"صوت أوروبا" على أراضيه.