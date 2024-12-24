الصين «تعارض بشدة» المساعدات العسكرية الأميركية لتايوان

بكين ـ ا.ف.ب: أعلنت الصين أنها «تعارض بشدة» موافقة الرئيس الأميركي جو بايدن على تقديم 571,3 مليون دولار كمساعدة دفاعية لتايوان.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «هذه الخطوة تنتهك بشكل خطير سيادة الصين ومصالحها الأمنية»، مضيفةً أن بكين «تعارض بشدة هذا الإجراء».

ونددت الخارجية الصينية بـ«انتهاك مبدأ الصين الواحدة».

ووافق بايدن على تقديم مساعدات عسكرية بقيمة 571 مليون دولار لتايوان التي تتعرض لضغوط عسكرية متزايدة من الصين، وفق ما أعلن البيت الأبيض الجمعة.

وقبل شهر من مغادرته البيت الأبيض، طلب الرئيس المنتهية ولايته من وزير خارجيته أنتوني بلينكن السماح بإرسال «مواد وخدمات» عسكرية من أجل «تقديم المساعدة لتايوان»، حسبما أوضح البيت الأبيض في بيان.

ولم تُعط واشنطن مزيدًا من التفاصيل بشأن هذه الحزمة الجديدة.

في سبتمبر الماضي، وافق بايدن على تقديم 567 مليون دولار من المساعدات. ولطالما كانت واشنطن أهم حليف لتايبيه وأكبر مورد للأسلحة لها، وهو ما يثير غضب بكين التي تقول إن تايوان جزء من أراضيها.