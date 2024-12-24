الاحتلال يرتكب 3 مجازر فـي غزة .. وحصار ناري على مستشفى كمال عدوان

القدس المحتلة ـ دوت الخليج ـ وكالات:

واصلت الطائرات الحربية الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ثلاث مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٢١ شهيدًا و٦١ مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٢٢٧ شهيدًا و١٠٧٥٧٣ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وفرض جيش الاحتلال حصارًا ناريًّا على مشفى كمال عدوان الحكومي في بيت لاهيا شمال قطاع غزَّة.

وقال مدير مستشفى كمال عدوان الطبيب حسام أبو صفية أن هناك قصفًا إسرائيليًّا متواصلًا على المشفى بكل أنواع الأسلحة وإطلاق نار من الدبابات وطائرات «كواد كوبتر» بشكل مباشر على قسمي الحضانة والولادة.

وأشار إلى إصابة أحد الكوادر الطبية في المشفى جراء القصف الإسرائيلي.

وقال إنه يوجد داخل المستشفى 66 جريحًا وأكثر من 150 من الكادر الطبي.

وحمَّل العالم مسؤولية ما يحدث وما سيحدث مع الكوادر الطبية بسبب القصف والتدمير بحق المنظومة الصحية.

ونسف جيش الاحتلال منازل سكنية في بيت لاهيا شمال غزَّة

واستشهد ثمانية جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة موسى بن نصير التي تؤوي نازحين بحي الدرج في مدينة غزَّة مع عدد كبير من المصابين.

وهذه هي المرة الثالثة التي تقصف فيها المدرسة منذ بداية الحرب.

واستشهد أربعة مواطنين في سلسلة غارات على حي الشجاعية شرق غزَّة.

وارتقى ١١ شهيدًا ووقع عدد من المصابين في قصف منزل لعائلة أبو سمرة في دير البلح.

كما استشهد أربعة بقصف منزل عائلة مطر في مُخيَّم النصيرات وسط القطاع.

وتجدد القصف المدفعي شمال مُخيَّم البريج وسط القطاع.

واستشهد فلسطيني وزوجته إثر قصف من مروحية إسرائيلية على شقة سكنية وسط مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزَّة. ونقلت طواقم الإسعاف ثلاثة شهداء مجهولي الهُوِية من رفح جنوب قطاع غزَّة.

سياسيًّا تستمر المفاوضات حول صفقة الأسرى، حيث سلمت حركة حماس قائمة بأسماء الأسرى الذين تطالب بالإفراج عنهم. وفي الوقت نفسه، قدمت إسرائيل قائمة تضم 34 محتجزًا تطالب بالإفراج عنهم في المرحلة الأولى، وقد رفضت إطلاق سراح بعض الأسماء مثل مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح.

وبحسب تقرير نشره موقع «واي نت» أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، غضب أهالي المحتجزين بتصريحاته الأخيرة، حيث أكد أنه «لن يوافق على إنهاء الحرب قبل القضاء على حماس»، ما اعتبرته عائلات المحتجزين تضاربًا في المواقف التي قد تعطل التوصل إلى اتفاق نهائي. وقالت عيناف تسينجوكر، في بيان لها، إن «نتنياهو يريد دفن ماتان» في إشارة إلى القلق من تعطيل المفاوضات بسبب تصريحاته.

كما أشارت مصادر فلسطينية إلى أن المرحلة الأولى من الصفقة تشمل إطلاق سراح 250 أسيرًا فلسطينيًّا، مع وجود نقاش مستمر حول قضايا أخرى مثل معبر رفح، وعودة النازحين. وتُطالب إسرائيل بالحصول على ضمانات بشأن إنهاء الحرب مع حماس، وهو ما لا يزال يشكل نقطة خلاف رئيسية في المفاوضات.

في المقابل، أصرَّت حماس على تضمين ضمانات لإنهاء الحرب في حال تم التوصل إلى صفقة مستدامة. لكن الإصرار الإسرائيلي على القضاء على حكم حماس في غزَّة قد يعرقل هذه المطالب، ما يجعل المرحلة الثانية من الصفقة، والتي تشمل إطلاق سراح الجنود والمحتجزين، أكثر تعقيدًا. بينما تركز المرحلة الثالثة على إطلاق سراح الجثث.

وفيما يتعلق بالترحيل، أكدت تقارير أن حماس قد توافق على ترحيل بعض الأسرى إلى دول ثالثة مثل تركيا أو قطر، بينما تعارض إسرائيل الموافقة على الإفراج عن العديد منهم. وتظل بعض القضايا عالقة مثل مطالب إسرائيل بترحيل كبار المسؤولين أو حصولهم على تعويضات خاصة.