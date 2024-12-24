ضربات أميركية على صنعاء .. ونيران صديقة تسقط مقاتلة بالبحر الأحمر

واشنطن ـ صنعاءـ وكالات: شن الجيش الأميركي غارات جويَّة استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء وفق ما أكده مسؤول أميركي.

وذكرت مصادر يمنية أن القصف طال مواقع عسكرية، وثكنات تسيطر عليها جماعة أنصار الله عند سفح جبل نقم شرق المدينة ومواقع أخرى.

وتحتوي نقم وعطان على معسكرات ومخازن صواريخ وأسلحة في داخل الجبال.

إلى ذلك نجا طياران من البحرية الأميركية من تحطم طائرتهما فوق البحر الأحمر بعدما أسقطها «عن طريق الخطأ» صاروخ أطلق من طراد أميركي، وفق ما أعلن الجيش الأميركي.

وذكرت القيادة العسكرية الوسطى الأميركية التي تشمل الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان أن «التحليلات الأولية تظهر أن أحد الجنديين أصيب بجروح طفيفة»، مشيرة إلى أن «الحادثة لم تكن نتيجة نيران معادية» ويشتبه في أنها «نتيجة نيران صديقة». وأوضحت «سنتكوم» أن طراد الصواريخ الموجهة الأميركي غيتيسبرغ «أطلق النار عن طريق الخطأ وأصاب» مقاتلة من طراز F/‏A-18 كان فيها طياران من البحرية الأميركية أقلعا من حاملة الطائرات «هاري س. ترومان».