هجوم كبير بمسيرات أوكرانية على قازان الروسية

موسكو ـ ا.ف.ب: شنَّت كييف هجومًا كبيرًا بمسيَّرات على مدينة قازان الروسية، على بعد ألف كيلومتر (620 ميلًا) من الحدود، هو الأحدث في سلسلة هجمات جويَّة متصاعدة في إطار الصراع المستمر منذ ما يقرب من ثلاث سنوات. وقال مسؤولون إن طائرة بلا طيار اصطدمت بمبنى سكني شاهق في المدينة التي يزيد عدد سكانها عن 1,3 مليون نسمة، ما ألحق أضرارًا بالمبنى دون أن يسفر ذلك عن ضحايا. ورغم أن الهجمات حتى الآن على الأراضي الروسية نادرة، فقد استُهدِفت قازان ومنطقة تتارستان الغنية بالنفط المحيطة بها في السابق بطائرات بلا طيار أوكرانية. ويُنظر إلى مثل هذه الضربات على أنها محرجة لروسيا، بعد ما يقرب من ثلاث سنوات من هجومها العسكري على أوكرانيا.

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