العالم اليوم - منذ سقوط الأسد.. تركيا تعلن أعداد السوريين العائدين

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 11:20 صباحاً - عبر أكثر من 25 ألف لاجئ سوري الحدود التركية إلى بلدهم خلال الأيام الـ15 الأخيرة، حسبما أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء.

وقال يرلي كايا لوكالة أنباء الأناضول الرسمية: "تجاوز عدد العائدين إلى سوريا في الأيام الـ15 الأخيرة، الـ25 ألف شخص".

وكانت أرقام سابقة نشرتها السلطات التركية أشارت إلى عودة 7620 شخصا من تركيا إلى سوريا بين 9 و13 ديسمبر، أي بعد 4 أيام من سقوط حكم بشار الأسد.

وقال يرلي كايا إنّ تركيا التي لها حدود مع سوريا تمتد لأكثر من 900 كيلومتر، استضافت نحو 2,92 مليون سوري فرّوا من النزاع الذي دمّر بلادهم منذ العام 2011.

وأوضح وزير الداخلية التركي أنّ أكثر من 500 ألف شخص من هؤلاء، يعيشون في اسطنبول أكبر مدينة في تركيا.

وأشار إلى أنّه سيتم إنشاء مكاتب لإدارة الهجرة داخل السفارة التركية في دمشق والقنصلية التركية في حلب لتسهيل إجراءات اللاجئين العائدين إلى سوريا.

وتأمل السلطات التركية في عودة أعداد كبيرة من السوريين إلى بلدهم، في ظل تنامي المشاعر المعادية للسوريين بين السكان.