العالم اليوم - الصين تعتزم زيادة الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 10:23 صباحاً - قالت وزارة المالية الصينية، الثلاثاء، إن بكين ستعزز الدعم المالي للاستهلاك العام المقبل من خلال زيادة معاشات التقاعد ودعم التأمين الطبي وتوسيع نطاق عمليات مبادلة السلع الاستهلاكية مقابل أخرى جديدة.

وأضافت الوزارة في ختام مؤتمر عن العمل المالي استمر يومين أن الصين ستدعم المعاش الأساسي للمتقاعدين وساكني المناطق الحضرية والريفية، وسترفع معايير الدعم المالي فيما يتعلق بالتأمين الطبي لهؤلاء السكان للمساعدة في تعزيز الاستهلاك "بقوة".

وذكرت الوزارة أن الصين ستزيد أيضا دعمها لعمليات مبادلة السلع الاستهلاكية للحصول على أخرى جديدة وستتوسع في الاستثمار الفعال وستواصل دعم البعد الاجتماعي عبر الاستثمار الحكومي، وفقا لما نقلته رويترز.

وسوف تسهم هذه الإجراءات في تحسين سبل معيشة السكان ونظام السياسات لدعم النمو السكاني وتعزيز شبكة الضمان الاجتماعي ومنظومة الرعاية الصحية.

وتعهد قادة صينيون خلال اجتماع لهم هذا الشهر بزيادة العجز في الميزانية وإصدار المزيد من أدوات الخزانة وتيسير السياسة النقدية للحفاظ على استقرار النمو الاقتصادي مع استعداد البلاد لمزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر المقبل.

ونقلت رويترز، الثلاثاء، عن مصدرين قولهما إن السلطات الصينية وافقت على إصدار سندات خزانة خاصة بقيمة ثلاثة تريليونات يوان (411.04 مليار دولار) العام المقبل.