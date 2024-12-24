الإسعاف الإسرائيلي: أكثر من 25 مصابا بعد إطلاق صاروخ من اليمن

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - أعلنت هيئة الإسعاف الإسرائيلي، الثلاثاء، إصابة أكثر من 25 شخصًا، أثناء هروبهم إلى الملاجئ في أعقاب اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن.

وأضاف الإسعاف الإسرائيلي، في بيان، أنه لم ترد أنباء عن إصابات مباشرة جراء عملية اعتراض الصاروخ، لكنه أشار إلى أنه تم تقديم الرعاية الطبية لأكثر من 25 شخصًا أصيبوا أثناء اندفاعهم صوب الملاجئ عقب إطلاق صفارات الإنذار.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم أيضًا تقديم العلاج لعدد من الأشخاص أصيبوا بالصدمة عقب الهجوم.

وأطلق الحوثيون، اليوم الثلاثاء، صاروخًا باليستيًا تجاه إسرائيل، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال، اعتراضه قبل اختراقه المجال الجوي.

وأفادت دانا أبو شمسية، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، من القدس المحتلة، بتفعيل صفارات الإنذار في أكثر من 80 موقعًا وسط إسرائيل، نتيجة القصف الصاروخي من اليمن، الذي أجبر أكثر من 2 مليون إسرائيلي الاختباء في الأماكن المحمية.

وعلى وقع عملية الإطلاق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإغلاق المجال الجوي بمطار بن جوريون أمام حركة الطيران.

وفى الإطار ذاته، توعد مسؤول الحوثي بمواصلة الهجمات على إسرائيل في منشور على تويتر بعد حوالي 15 دقيقة من إطلاق الصاروخ.

وكتب: "لن نتوقف حتى يتوقف العدوان على الشعب الفلسطيني في غزة".

وأضاف المنشور: "سوف يعلم رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن "أحلام الشرق الأوسط الجديد ليست سوى لعنة عليه وعلى كيانه المستورد".