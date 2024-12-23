العالم اليوم - عنصر بهيئة تحرير الشام يعلّق على إحراق شجرة الميلاد بحماة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 23 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - أظهر مقطع فيديو أحد عناصر "هيئة تحرير الشام" وهو يعلّق على حادثة إشعال مسلحين النار في شجرة عيد الميلاد في السقيلبية بريف حماة.

وتحدث العنصر الذي لم يتم الكشف عن هويته أو منصبه في هيئة تحرير الشام إلى جانب عدد من رجال الدين المسيحي قائلا إن من أضرم النار في شجرة عيد الميلاد "لم يكون سوريين".

وتوعد الرجل أمام مجموعة من المواطنين بمعاقبة مرتكبي الفعل "أكثر مما تتوقعون".

وشدد الرجل على أنه سيتم ترميم شجرة عيد الميلاد وإضاءتها على نفقة هيئة تحرير الشام.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد قال إن مسلحين ملثمين أضرموا النار في شجرة عيد الميلاد بالسقيلبية التي يقطنها سكان من أتباع الديانة المسيحية، ومنعوا المواطنين من الاقتراب تحت تهديد السلاح.

وأضاف: "قامت فرق الإطفاء بإخماد النيران بعد أن غادر المسلحون من الموقع".

وفي وقت لاحق، كشفت مصادر محلية أن الإدارة العسكرية ألقت القبض على المجموعة التي أشعلت النيران، وتوعدت بإنزال أقسى العقوبات.

وذكرت مصادر محلية لـ"دوت الخليج" أن من أحرقوا شجرة الميلاد هم مقاتلون أجانب من الشيشان.