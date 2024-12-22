تركيا.. مقتل 4 في تحطم هليكوبتر للإسعاف بعد اصطدامها بمستشفى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 22 ديسمبر 2024 01:30 مساءً - لقي أربعة أشخاص حتفهم في جنوب غربي تركيا، اليوم الأحد، عندما اصطدمت طائرة هليكوبتر للإسعاف بمبنى مستشفى وتحطمت على الأرض.

وقالت وزارة الصحة التركية، في بيانٍ، إنّ الطائرة الهليكوبتر كانت تقلع من مستشفى موغلا للتدريب والبحث، وعلى متنها طياران وطبيب وأحد العاملين بالمجال الطبي، حسب "رويترز".

وأوضح إدريس أقبيق، حاكم إقليم موجلا، للصحفيين، إنَّ الطائرة الهليكوبتر اصطدمت أولًا بالطابق الرابع من مبنى المستشفى ثم تحطمت على الأرض، ولم يُصبْ أحد داخل المبنى أو على الأرض.

ويجري التحقيق في سبب الحادث الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطامًا متناثرًا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.