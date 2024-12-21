نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 20 قتيلًا بهجمات على قرى في مالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال مصدران إن مسلحين، يشتبه بأنهم متشددون، قتلوا أكثر من 20 شخصًا في سلسلة من الهجمات على قرى في منطقة موبتي بوسط مالي، الجمعة.

وأضاف المصدران اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف هويتيهما أن المهاجمين شنوا الهجمات خلال النهار وحتى المساء، ونهبوا وأحرقوا 6 قرى في بلدة باندياغارا.

وقال أحد المصدران إن منفذي الهجمات جاءوا بأعداد كبيرة على متن دراجات نارية، ثم هاجموا أول قرية وقتلوا عددًا من سكانها، ودمروا كل شيء هناك.

ولم يصدر تعليق حتى الآن من المجلس العسكري الحاكم في مالي.