روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانية

روسيا تعلن إسقاط 19 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمّرت 19 طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أربع مقاطعات في روسيا والبحر الأسود.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة، فقد تم إسقاط 9 طائرات خلال الليلة الماضية فوق أراضي بيلغورود، و 5 فوق فورونيج، و3 فوق البحر الأسود، وطائرة واحدة فوق كل من كورسك وكراسنودار.

من جانبه أفاد ألكسندر غوسيف، المسؤول الروسي عن منطقة فورونيج، بأن قوات الدفاع الجوي والوسائل الإلكترونية تمكنت من تدمير عدة طائرات مسيرة أوكرانية في ضواحي المدينة.

وتأتي هذه العمليات في إطار التصعيد المستمر بين روسيا وأوكرانيا منذ بداية الصراع في فبراير 2022، حيث يتبادل البلدان الهجمات الجوية بشكل متواصل.