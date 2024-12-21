نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل:- تعليق الرحلات الجوية في مطار قازان الروسي بعد هجوم بطائرة مسيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وكالة "رويترز" تعليق الرحلات الجوية في مطار قازان الروسي بشكل مؤقت، وذلك عقب حادث أمني ناتج عن هجوم بطائرة مسيرة. وجاء الإعلان في نبأ عاجل نقلته قناة "القاهرة الإخبارية".

تفاصيل الحادث في مدينة قازان

أفادت وسائل إعلام روسية بأن حريقًا اندلع في أحد المباني بمدينة قازان الروسية نتيجة اصطدام طائرة مسيرة يُعتقد أنها أُطلقت من قبل القوات الأوكرانية.

وأوضحت هيئة مراقبة الطيران الروسية أن تعليق الرحلات الجوية في مطار قازان يأتي كإجراء احترازي لضمان سلامة الطيران المدني والمواطنين.

تصريحات هيئة مراقبة الطيران الروسية

ذكرت هيئة "روسافياتسيا" المسؤولة عن مراقبة الطيران في روسيا، أن:

تعليق الرحلات الجوية مؤقت ومُتعلق بالسلامة الجوية.

ومُتعلق بالسلامة الجوية. الهجوم بطائرة مسيرة يمثل تهديدًا مباشرًا على حركة الطيران المدني.

يُذكر أن المطار شهد تعليقًا مشابهًا للرحلات في أغسطس الماضي لأسباب تتعلق بالسلامة، حيث توقفت جميع الرحلات الجوية كإجراء وقائي.

أثر الهجمات على المطارات الروسية

تصاعدت في الآونة الأخيرة الهجمات بالطائرات المسيرة على الأراضي الروسية، مما أثر على العديد من المطارات الحيوية.

وتؤكد هذه الأحداث استمرار التوتر بين روسيا وأوكرانيا مع تصعيد الأعمال العسكرية واستخدام أسلحة متطورة مثل الطائرات المسيرة.

إجراءات السلامة في مطار قازان

تعتمد السلطات الروسية إجراءات صارمة لضمان سلامة الطيران، تشمل: