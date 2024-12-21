نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ارتفاع حصيلة الإصابات في تل أبيب إثر سقوط صاروخ من اليمن وفشل منظومة الدفاع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن فرق الإسعاف نقلت 20 مصابًا إلى مستشفيات مختلفة في تل أبيب إثر سقوط صاروخ أطلق من اليمن، حسب ما ذكرته قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، وارتفعت حصيلة الإصابات لاحقًا إلى 33 شخصًا، مع تزايد تأثير الهجوم.

فشل منظومة الدفاع الجوي

أثار الهجوم تحقيقًا عاجلًا من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه تساؤلات حول فشل منظومة الدفاع الجوي في اعتراض الصاروخ. يُعد هذا الإخفاق تهديدًا إضافيًا للأمن الإسرائيلي، خاصة مع التحذيرات التي سبقت الهجوم بأيام قليلة.

تصعيد حوثي تجاه تل أبيب

جاء هذا الهجوم بعد يومين من التحذيرات التي أطلقتها جماعة الحوثي، مؤكدة نيتها استهداف مواقع داخل الأراضي الإسرائيلية.

وتُعد هذه العملية جزءًا من تصعيد كبير في المنطقة، مما يفتح الباب أمام تداعيات سياسية وعسكرية قد تتفاقم في الأيام المقبلة.

اندلاع حريق في تل أبيب

أكدت إدارة الإطفاء الإسرائيلية وقوع حريق في شارع هبعل شيم طوف، يُرجح أنه نتيجة سقوط شظايا الصواريخ.

تم احتواء الحريق، بينما تعمل السلطات على تقدير الأضرار التي خلفها الهجوم.

تداعيات الهجوم

يمثل هذا التصعيد مرحلة جديدة في المواجهات الإقليمية، مع امتداد التهديدات إلى مناطق غير معتادة مثل تل أبيب، ويثير فشل منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية قلقًا كبيرًا، لا سيما في ظل الحديث عن تحديث الأنظمة الدفاعية.