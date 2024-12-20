العالم اليوم - مقتل 7 أطفال من عائلة واحدة في غارة إسرائيلية على غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:21 مساءً - أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة مقتل 10 أفراد من عائلة واحدة بينهم سبعة أطفال بعدما استهدفت غارة إسرائيلية، يوم الجمعة، منزلهم في شمال القطاع.

وصرّح المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل لفرانس برس "هناك 10 شهداء في مجزرة ارتكبها الاحتلال بحق عائلة خلة بعد استهدافهم بقصف جوي على منزلهم في جباليا النزلة"،

وأوضح أن جميع الضحايا من نفس العائلة، بينهم 7 أطفال أكبرهم في عمر 6 سنوات".