العالم اليوم - الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي

انتم الان تتابعون خبر الإصابة تبعد روبن دياز عن مانشستر سيتي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 ديسمبر 2024 07:23 مساءً - تعرض مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي، البرتغالي روبن دياز، لإصابة ستبعده عن الميادين لمدة أربعة أسابيع.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن الإسباني جوسيب غوارديولا، المدير الفني للفريق، كشف عن إصابة عضلية للمدافع البرتغالي الدولي، حيث شعر بها في الدقائق الأخيرة من المباراة التي خسرها الفريق أمام مانشستر يونايتد في الديربي الأسبوع الماضي.

وقال غوارديولا في مؤتمر صحفي: "بعد 75 دقيقة أمام مانشستر يونايتد شعر بشيء ما".

وأضاف: "أنه قوي وأراد البقاء على أرض الملعب، لكنه الآن مصاب".

وأوضح غوارديولا أيضا أن البرازيلي إيدرسون، حارس المرمى، مشكوك في مشاركته أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي غدا السبت.

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي يأمل فيه سيتي، الذي خسر ثماني مباريات في آخر 11 مباراة خاضها بكل البطولات وحقق فوزا وحيدا، في أن يبدأ في إيجاد حلول للإصابات المتوالية.