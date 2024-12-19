نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - طوارئ في الأردن بسبب الأحوال الجوية.. اعرف تفاصيل طقس العواصم العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن حالة الطوارئ المتوسطة اعتبارًا من صباح غد الجمعة، استعدادًا للتعامل مع الحالة الجوية التي تشهدها العاصمة الأردنية، وتشير التوقعات الجوية إلى بضع زخات من المطر مع درجات حرارة تصل إلى 8 درجات مئوية، ورياح جنوبية شرقية بسرعة 17 كم/س، وأشعة فوق البنفسجية ضمن مستوى جيد «2».

حالة الطوارئ في الأردن بسبب الطقس السيئ

وفي تصريح للناطق الإعلامي للأمانة، ناصر الرحامنة، أكد جاهزية الفرق الميدانية للتعامل مع أي بلاغات تصل إلى غرفة الطوارئ الرئيسية في تلاع العلي، داعيًا المواطنين إلى التواصل مع مركز الاتصال الموحد على الأرقام «102 و117180» في حال رصد أي ملاحظات.

كما دعت الأمانة المواطنين إلى اتخاذ الحيطة والحذر، وتجنب الاقتراب من مجاري الأودية والمناطق المنخفضة، مشددة على ضرورة عدم ربط مزاريب المياه بمناهل الصرف الصحي لتفادي فيضانها في الطرق، وأهمية عدم إلقاء النفايات بشكل عشوائي حيث تؤدي إلى انسداد خطوط تصريف مياه الأمطار.

وأوصت الأمانة أصحاب المحال التجارية الواقعة في الطوابق السفلى بالتأكد من عمل المضخات الغاطسة لتفادي تجمع المياه، مع التأكد من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية البضائع المخزنة في المستودعات، مناشدة المقاولين وأصحاب المشاريع الإنشائية بتأمين مواد البناء لتجنب انجرافها وإغلاق خطوط تصريف مياه الأمطار.

حالة الطقس في العواصم العربية يوم الجمعة 20 ديسمبر

تأتي حالة الطقس ودرجات الحرارة في العواصم العربية ليوم الجمعة 20 ديسمبر، وفقا لما جاء بموقع طقس العرب كالتالي:

القاهرة - مصر:

النهار: 20° مئوية، مع أجواء غائمة جزئيا، مع فرصة لظهور بعض أشعة الشمس.

الليل: 13° مئوية، الطقس صافٍ تمامًا مع بعض البرودة.

الرياض - السعودية:

النهار: يُتوقع أن تكون درجات الحرارة نحو 25 درجة مئوية مع أجواء صافية تمامًا طوال اليوم، مما يجعل الطقس مريحًا.

الليل: تنخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية، حيث تتغير الأجواء من صافٍ إلى غائم جزئيًا، مع احتمال ظهور بعض السحب الخفيفة في السماء.

أبوظبي - الإمارات:

النهار: من المتوقع أن تكون الأجواء غالبًا صافية مع درجة حرارة تبلغ 24 درجة مئوية، مما يوفر طقسًا معتدلًا ومريحًا.

الليل: تنخفض درجات الحرارة لتصل إلى 18 درجة مئوية، مع طقس صافٍ مستمر طوال الليل، مما يجعل الأجواء مثالية للنزهات المسائية.

المنامة، البحرين:

النهار: سيشهد الطقس أجواء غالبًا صافية مع درجات حرارة تصل إلى 24 درجة مئوية. الأجواء ستكون دافئة ومريحة.

الليل: تنخفض درجات الحرارة إلى 18 درجة مئوية، مع سماء صافية طوال الليل، مما يوفر طقسًا لطيفًا وهادئًا.

الخرطوم - السودان:

النهار: سيكون الطقس غالبًا صافٍ مع درجة حرارة مرتفعة تبلغ 30 درجة مئوية، مما يعكس الطقس الحار المعتاد في العاصمة السودانية.

الليل: تنخفض درجات الحرارة إلى 16 درجة مئوية، مع أجواء صافية تمامًا، مما يجعل الليل أكثر اعتدالًا ولطيفًا.

دمشق - سوريا:

النهار: من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة بين 16 درجة مئوية مع أجواء متقلبة، حيث يبدأ الطقس غالبًا غائم في البداية ثم يتحول إلى صافٍ تدريجيًا.

الليل: تنخفض درجات الحرارة بشكل كبير إلى 5 درجات مئوية، مع طقس صافٍ طوال الليل، مما يؤدي إلى أجواء باردة.

بيروت - لبنان:

النهار: 19° مئوية، غالبًا غائم مع فرصة لتساقط بعض الأمطار الخفيفة.

الليل: 9° مئوية، الطقس صافٍ، مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

عمان - الأردن:

النهار: 20° مئوية، طقس صافٍ مع بعض الغيوم الخفيفة.

الليل: 10° مئوية، طقس بارد وصافي.

الدوحة - قطر:

النهار: 26° مئوية، أجواء غالبًا صافية مع بعض السحب العابرة.

الليل: 18° مئوية، طقس صافٍ مع بعض البرودة في الجو.

الجزائر - الجزائر:

النهار: 15° مئوية، غالبًا غائم مع بعض الرياح الخفيفة.

الليل: 8° مئوية، الطقس صافٍ بارد.

تونس - تونس:

النهار: 16° مئوية، أجواء صافية مع بعض الغيوم في السماء.

الليل: 10° مئوية، طقس صافٍ مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

الكويت - الكويت: