العالم اليوم - الحكم على شقيق بوغبا بالسجن في قضية ابتزاز اللاعب

انتم الان تتابعون خبر الحكم على شقيق بوغبا بالسجن في قضية ابتزاز اللاعب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 09:25 مساءً - ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن إحدى محاكم باريس أدانت، الخميس، شقيق اللاعب الفرنسي الدولي بول بوغبا وخمسة آخرين بمحاولة ابتزاز اللاعب الفائز بكأس العالم لكرة القدم.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن القضاء الفرنسي أصدر حكما بسجن ماتياس بوغبا ثلاث سنوات، اثنتان منها مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بالابتزاز ومحاولة الابتزاز.

وأضافت أنه لن يقضي وقتا في السجن لكنه سيرتدي سوارا إلكترونيا لمدة عام واحد.

وأصدر القضاء الفرنسي أحكاما بالسجن لمدد تتراوح بين ثلاث وثماني سنوات بحق خمسة متهمين آخرين، بعضهم أصدقاء طفولة اللاعب.

وفي 2022، قال بول بوغبا، الذي لعب في صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي، إنه تعرض لمحاولة ابتزاز وتهديدات من عصابة منظمة وإنه دفع لهم 100000 يورو (104000 دولار).

ونقلت "آر.إم.سي" سبورت عن مبيكو تابولا محامي ماتياس بوغبا قوله إن موكله مصدوم وسيطعن على الحكم.

وقال: "منذ البداية أكد براءته. يقول إنه تعرض للتلاعب والإكراه والضغط وإنه لم يكن ليتصرف بصورة سلبية تجاه أخيه".

ولعب ماتياس بوغبا (34 عاما) لصالح غينيا وأندية في درجات دنيا في أوروبا.