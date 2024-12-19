نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رئيس وزراء باكستان: ندعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إنه بالنيابة عن شعب بلاده يريد أن يعبر عن مدى اعتزازه بالرئيس عبد الفتاح السيسي بسبب عقد مؤتمر الدول الثماني النامية، لمناقشة الأحداث الجارية والقتل العمد للأبرياء في غزة ولبنان.

وأضاف شريف، في كلمته خلال القمة الجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية، أن الجلسة تناقش أمورًا صعبة، لافتًا إلى وجود تصعيدات كبيرة في الهجمات الإسرائيلية ولا سيما على قطاع غزة، وتوسعت هذه الهجمات ووصلت إلى الضفة الغربية ولبنان وحتى سوريا، وهذا القصف الإسرائيلي أثر على المنطقة بأكملها.

وتابع: "ما حدث في الفترة الماضية واحدة من أسود الفصول، وهي تصعيدات غير مسبوقة، وإسرائيل استهدفت المدنيين الأبرياء في غزة وفي لبنان، ما أسفر عن آلاف الضحايا الأبرياء، ومئات الآلاف من الجرحى، والاحتلال الإسرائيلي انتهك كافة القرارات الدولية الإنسانية، والآن هذه الحرب تتغذى على دماء الأبرياء"، مشيرًا إلى أن باكستان تدعم كل المحاولات السياسية للتوصل لوقف إطلاق نار بشكل فوري.

وواصل: "الدول الغربية التي اختارت أن تكون صامتة هي أيضًا ترتكب جريمة"، لافتًا إلى أن باكستان أدانت محاولة وقف عمل الأونروا وإسرائيل كانت تحاول بقدر الإمكان ان تعرقل عمل المنظمة في إنقاذ المدنيين الأبرياء.