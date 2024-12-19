العالم اليوم - كوباني "نقطة الفصل".. شرط من تركيا وتهديد من قسد

انتم الان تتابعون خبر كوباني "نقطة الفصل".. شرط من تركيا وتهديد من قسد من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 02:25 مساءً - أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، أن استعدادات الجيش التركي "ستتواصل" عند الحدود التركية السورية إلى أن يقوم المقاتلون الأكراد في شمال سوريا بـ"إلقاء السلاح".

وقال زكي أكتورك الناطق باسم الوزارة إن "التهديد على حدودنا متواصل. وستتواصل الاستعدادات والتدابير المتّخذة في إطار مكافحة الإرهاب إلى أن تقوم المنظمة الإرهابية حزب العمال الكردستاني/وحدات حماية الشعب الكردي بإلقاء السلاح ويغادر مقاتلوها الأجانب سوريا".

وتابع: "نرى أن الإدارة السورية الجديدة والجيش الوطني السوري، وهو فصيل موال لتركيا والشعب السوري سيحرّرون المناطق المحتلّة"، في إشارة إلى معاقل حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي اللذين تعتبرهما أنقرة امتدادا لحزب العمال الكردستاني في تركيا.

من جانبها، أكدت قوات سوريا الديمقراطية على أهمية "وقف التصعيد ووقف جميع العمليات العسكرية وحل جميع المواضيع العالقة عبر الحوار".

ودعت أهالي كوباني إلى حمل السلاح، مؤكدة أنها ستقاتل تركيا والفصائل التي تدعمها في مدينة كوباني بالشمال.

وتابعت: "تركيا والفصائل المدعومة منها لم تلتزم بقرار إعلان وقف إطلاق النار في منبج والمناطق الشمالية".

ومنذ العام 1984، يخوض حزب العمال الكردستاني، وهو مجموعة مسلّحة تصنّفها أنقرة وحلفاؤها الغربيون في عداد المنظمات الإرهابية، تمرّدا على الدولة التركية التي تسعى قدر المستطاع إلى إبعاد المقاتلين الأكراد عن أراضيها وحدودها.

ويفيد مراقبون بأن أنقرة تهدّد مع المجموعات الموالية لها بشنّ هجوم على مدينة كوباني السورية الحدودية مع تركيا والخاضعة لسيطرة الأكراد.

وبين 2016 و2019، أطلقت تركيا، العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، ثلاث عمليات واسعة النطاق في شمال سوريا استهدفت تنظيم داعش ووحدات حماية الشعب الكردي على السواء.

ومنذ تلك العمليات، نشرت تركيا جنودها في تلك المناطق ويقدّر عددهم اليوم بما بين 16 و18 ألف عنصر، بحسب ما أفاد الثلاثاء عمر جليك الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان.