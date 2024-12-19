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عاجل - "مصر كبيرة وعظيمة".. أبرز تصريحات الرئيس الإيراني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجاءت كما يلي:

  • مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم.
  • المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري.
  • أدعو لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا.
  • مصر دولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد.
  • يجب اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
  • لدينا برامج لدعم الاستثمار وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
  • لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.
  •  نعمل على تسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات.
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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