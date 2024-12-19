نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "مصر كبيرة وعظيمة".. أبرز تصريحات الرئيس الإيراني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجاءت كما يلي: