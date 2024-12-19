نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "مصر كبيرة وعظيمة".. أبرز تصريحات الرئيس الإيراني خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وجاءت كما يلي:
- مصر دولة كبيرة وصاحبة تاريخ عظيم.
- المنظمة ستحقق العديد من الأهداف تحت قيادة الرئيس المصري.
- أدعو لمزيد من التعاون بين دول المنظمة لتحقيق صالح شعوبنا.
- مصر دولة مهمة للغاية ولديها الكثير من الموارد.
- يجب اتخاذ خطوات لمواكبة التطورات العالمية في مختلف المجالات.
- لدينا برامج لدعم الاستثمار وتمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة.
- لدينا أفكار لدعم التكنولوجيا والاقتصاد الأخضر وريادة الأعمال.
- نعمل على تسريع الشراكات التجارية بين دول المنظمة وتجاوز الخلافات.