عاجل - "دوت الخليج" تنشر أبرز تصريحات الرئيس الإندونيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وجاءت كما يلي: