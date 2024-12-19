نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - "دوت الخليج" تنشر أبرز تصريحات الرئيس الإندونيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وجاءت كما يلي:
- أتوجه بالشكر للرئيس المصري لاستضافة القمة الحالية للمنظمة
- نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة حول العالم
- يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة
- سنقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة
- أؤكد دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني
- يجب العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدوله وتسريع التحول الاقتصادي