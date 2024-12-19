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عاجل - "دوت الخليج" تنشر أبرز تصريحات الرئيس الإندونيسي خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي

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أحمد جودة - القاهرة - تنشر بوابة دوت الخليج الإلكترونية، في إطار متابعتها المباشرة لأعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، أبرز ما جاء خلال كلمة الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، وجاءت كما يلي:

  • أتوجه بالشكر للرئيس المصري لاستضافة القمة الحالية للمنظمة
  • نسعى للتركيز على التعاون بين دول المنظمة التي تمثل القوة الاقتصادية الثالثة حول العالم  
  • يجب أن يكون لدينا سلاسل إمدادات شاملة
  • سنقوم بالتركيز على القواسم المشتركة بين دول المنظمة
  • أؤكد دعم كل دول المنظمة للشعب الفلسطيني
  • يجب العمل على تمكين المجتمع الإسلامي وتعزيز الرخاء بدوله وتسريع التحول الاقتصادي
سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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