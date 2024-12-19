عاجل - رئيس وزراء بنجلاديش: قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة

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أحمد جودة - القاهرة - قال رئيس وزراء بنجلاديش، خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، لقد قمنا بدعم التعاون الوثيق بين الدول الثماني النامية في فترة عصيبة.

وأضاف في تصريحات نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه يجب علينا أن نتعاون في ظل الظروف الحالية التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط.

وشكر رئيس وزراء بنجلاديش، الرئيس عبدالفتاح السيسي، على حفاوة الاستقبال والتنظيم الجيد للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عددا من القادة المشاركين في قمة مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتترأس مصر القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، وستستمر في قيادة أعمالها برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حتى نهاية العام المقبل.