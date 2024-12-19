العالم اليوم - بالفيديو.. الجولاني يزور مدرسته وطلب من المديرة

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. الجولاني يزور مدرسته وطلب من المديرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لزعيم هيئة تحرير الشام أحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني في مدرسته القديمة بحي المزة في دمشق.

وظهر الجولاني في المدرسة وإلى جانبه المديرة التي لا تزال على رأس عملها حتى اليوم.

وطلب الجولاني من المديرة هيفاء قويدر أخذ صور تذكارية.

وقبل أيام زار الجولاني منزله القديم في ذات الحي وطلب من سكانه المغادرة.

الجيران، الذين استذكروا الشاب "الخجول والمؤدب"، أملوا أن يزيل قناع الجولاني المتطرف ويستبدله باسم أحمد الشرع في قلبه وفي تصريحاته، وأن يحترم الطابع المدني لمدينة دمشق بدلا من تحويلها إلى قندهار أخرى.