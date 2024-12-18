الاحتلال يواصل المجازر فـي غزة مع استهداف ممنهج للمستشفيات .. وأزمة غير مسبوقة بالاقتصاد الفلسطيني

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصل الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب المجازر بحق الفلسطينيين في قطاع غزَّة مُخلِّفًا أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى وسط استهداف ممنهج للمستشفيات مع أزمة غير مسبوقة في الاقتصاد الفلسطيني جراء العدوان.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر خلال الـ٢٤ ساعة الماضية ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها للمشافي ٥٢ شهيدًا و٢٠٣ مصابين، وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٠٢٨ شهيدًا و١٠٦٩٦٢ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

ومن بين مجازر الاحتلال استشهد عشرة فلسطينيين، من عائلة واحدة وبينهم أطفال ونساء وأصيب آخرون، إثر استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي شقة سكنية قرب موقف جباليا بمنطقة ميدان فلسطين، وسط محافظة غزَّة فجر أمس.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية وشهود عيان أن الاستهداف أدى إلى تدمير واسع في المبنى، وسط صعوبة بالغة في عمليات الإنقاذ والإخلاء بسبب استمرار القصف وتحليق طائرات الاستطلاع في سماء المنطقة. وفي إطار متصل، أفادت (وفا) بأن قوات الاحتلال كثفت عدوانها واستهدافها لمستشفى كمال عدوان شمال القطاع، حيث أطلقت الطائرات المسيّرة أكثر من10 قنابل على المستشفى، في حين دفعت قوات الاحتلال بـ3 روبوتات متفجرة في محيطه. وفي جنوب غرب محافظة غزَّة، أطلقت آليَّات الاحتلال نيرانها بشكل كثيف في منطقة تل الهوا، بينما استهدفت البوارج الحربية مناطق محيط دوار العلم، عزبة الندى، ومنطقة الفردوس غرب رفح.

يأتي ذلك فيما تسبب العدوان الإسرائيلي في «تحول غير مسبوق في التاريخ الحديث» للاقتصاد الفلسطيني الذي دمرته الهجمات الإسرائيلية، وفق البنك الدولي.

وأظهر التقرير الأخير الذي نشره البنك الدولي أن الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزَّة انهار بنسبة 86% في نهاية النصف الأول من العام 2024، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، في حين انخفض الناتج المحلي الإجمالي للضفة الغربية المحتلة بنسبة 26%.

وقال البنك في بيان إن «الصراع الدائر في الشرق الأوسط ما زال يؤثر بشكل كارثي على الاقتصاد الفلسطيني ويدفع القطاع إلى أزمة غير مسبوقة».

وأضاف «أدى استمرار الأعمال العدائية إلى انخفاض حاد في الناتج الاقتصادي وانهيار الخدمات الأساسية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزَّة، وسط ارتفاع حاد في الفقر».

وبعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، الوزير رياض منصور، بثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الولايات المتحدة الأميركية)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، شن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزَّة المحتل، منذ 436 يومًا.

وأشار منصور في رسائله إلى معاناة الشَّعب الفلسطيني من القتل الجماعي والتشويه والتشريد والاختطاف الجماعي والسجن والعقاب الجماعي والمجاعة في ظل الحصار الإسرائيلي والهجوم المستمر عليهم على مدار خمسة عشر شهرًا متتالية، منوِّهًا إلى أن عدد الضحايا في غزَّة تجاوز 150 ألفًا ما بين شهيد وجريح، منهم ما لا يقل عن 70٪ من النساء والأطفال، هذا إضافة إلى وجود آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين ما زالوا في عداد المفقودين.

كما أشار منصور إلى امتداد الهجوم والعدوان الإسرائيلي إلى الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، منوهًا إلى مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعصابات وميليشيا المستعمرين، هجماتهم اليومية على السكان المدنيين الفلسطينيين، والتي أسفرت عن استشهاد 986 فلسطينيًّا، من بينهم 210 أطفال، وإصابة 15879، وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الفترة ما بين يناير 2023 إلى نوفمبر 2024.