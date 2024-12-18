انخفاض تاريخي فـي ثقة الأميركيين بالنظام القضائي والمحاكم

واشنطن ـ د.ب.أ: في وقت يشهد توترات سياسية متزايدة، انخفضت ثقة الأميركيين في النظام القضائي والمحاكم إلى أدنى مستوى على الإطلاق، حيث بلغت 35% هذا العام، وفقًا لاستطلاع جديد من مؤسسة جالوب. وشهدت الولايات المتحدة انخفاضًا حادًّا بلغ 24 نقطة مئوية خلال السنوات الأربع الماضية، مما يميز الولايات المتحدة عن الدول الغنية الأخرى التي لا يزال معظم الناس فيها يعبرون عن ثقتهم في أنظمتهم. وتأتي هذه النتائج بعد فترة مضطربة شملت إلغاء الحق الوطني في الإجهاض، وتوجيه الاتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب ثم سحب التهم الاتحادية، وكذلك هجماته على نزاهة النظام القضائي.

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