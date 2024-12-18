إسرائيل ترتكب 5 مجازر بـ24 ساعة فـي غزة .. ومطالب الاحتلال تعرقل تقدم المفاوضات

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الاسرائيلي خمسة مجازر خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي ٤٦ شهيدا و١٣٥ مصابا فيما يصطدم تقدم مفاوضات وقف النار بتزايد مطالب الاحتلال.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي الى ٤٤٩٧٦ شهيد و ١٠٦٧٥٩ إصابة من السابع من أكتوبر ٢٠٢٣م.

واستشهد ١٧ فلسطينيا بالإضافة غلى عدد من الإصابات إثر قصف طائرات الاحتلال مدرسة تأوي نازحين أمام مشفى ناصر بخان يونس جنوب قطاع غزة.

واستهدفت طائرات الاحتلال بصاروخ واحد الطابق الثالث من المدرسة التي تؤوي نازحين من رفح ما ألحق دمارا واسعا وأدى لتناثر جثامين الشهداء.

كما ارتقى أربعة شهداء وعدد من المصابين في غارتين شرق وغرب خان يونس مع استمرار القصف المدفعي شرق المدينة.

كما انتشل المسعفون ثلاثة شهداء من مدينة رفح ارتقوا في غارات متفرقة.

واستشهد ستة إثر غارة إسرائيلية على منزل لعائلة ابو حجر في مخيم النصيرات.

وكان خمسة من رجال الدفاع المدني وصحفي فلسطيني استشهدوا في قصف استهدف مقر الدفاع المدني في مخيم النصيرات وسط القطاع.

واستشهد عشرة في قصف على منزل لعائلة القرم بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما استشهد عنصران من عناصر تأمين المساعدات شمال غرب مدينة غزة

وواصل جيش الاحتلال تدمير المنازل بمخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون التي اجبر ألفين من النازحين فيها على التوجه لغرب غزة بعد ساعات من مجزرة استهدف مركزا للنزوح استشهد فيه ١٥ مواطنا.

سياسيا قال مسؤول كبير في حركة حماس لوسائل الإعلام إن هناك تقدما غير مسبوق في مفاوضات التهدئة. لكن الفجوات التي تسببها مطالب إسرائيل تستمر في تأخير المحادثات بحسب قنوات التلفزة الإسرائيلية.

وتستمر الجهود للتوصل إلى اتفاقيات مع حماس خلف الكواليس، ولكن حتى هذه اللحظة لم يتم تحقيق أي تقدم كبير. بحسب القناة 14 الإسرائيلية.

وتتعلق الفجوة الرئيسية بين الطرفين حتى الآن بعدد المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم. وفي حين أن حماس مستعدة للإفراج عن عدد محدود منهم، فإن إسرائيل تطالب بعدد أكبر بكثير، ويمثل هذا الطلب، الذي يدعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تحدياً كبيراً على الطريق نحو التوصل إلى اتفاق. وفي الوقت نفسه، هناك بعض التقدم في قضايا أخرى، لكن هذا يعتمد بشكل أساسي على التلميحات وليس على تفاهمات تفصيلية. وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أنه ستكون هناك حاجة لعدة أسابيع أخرى من المناقشات قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق.