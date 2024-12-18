العالم اليوم - كل ما تود معرفته عن أهم فيتامين لسلامة الدماغ والأعصاب

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - فيتامين "ب12" هو أحد الفيتامينات الأساسية التي تلعب دورا حيويا في الحفاظ على صحة الجسم.

ما هو فيتامين "ب12"؟ ينتمي هذا الفيتامين إلى مجموعة فيتامينات "ب" التي تساهم بشكل رئيسي في دعم وظائف الجهاز العصبي، إنتاج خلايا الدم الحمراء، وتحويل الطعام إلى طاقة.

يحتوي على الكوبالت، ومن هنا جاء اسمه، الكوبالامين.

يعتبر عنصرا ضروريا لسلامة الدماغ والجهاز العصبي، كما أنه يلعب دورا مهما في تكوين الحمض النووي (DNA) والحفاظ على صحة خلايا الجسم. ما فوائد فيتامين "ب12"؟ دعم صحة الجهاز العصبي: يساهم فيتامين "ب12" في تكوين الغلاف الواقي للألياف العصبية (المايلين)، مما يعزز من نقل الإشارات العصبية بشكل فعال ويحمي الجهاز العصبي من التلف.

يساهم فيتامين "ب12" في تكوين الغلاف الواقي للألياف العصبية (المايلين)، مما يعزز من نقل الإشارات العصبية بشكل فعال ويحمي الجهاز العصبي من التلف. إنتاج خلايا الدم الحمراء: يلعب دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) الذي يسبب الإرهاق وضعف التركيز.

يلعب دورا أساسيا في تكوين خلايا الدم الحمراء، مما يساعد على الوقاية من فقر الدم (الأنيميا) الذي يسبب الإرهاق وضعف التركيز. تحسين الطاقة والتمثيل الغذائي: يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة من خلال دوره في عمليات التمثيل الغذائي، مما يعزز النشاط البدني والذهني.

يساهم في تحويل الطعام إلى طاقة من خلال دوره في عمليات التمثيل الغذائي، مما يعزز النشاط البدني والذهني. الحفاظ على صحة الدماغ والذاكرة: يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر.

يساعد في الحفاظ على صحة الدماغ وتقوية الذاكرة، كما يقلل من خطر الإصابة بأمراض مرتبطة بالتقدم في العمر مثل الزهايمر. تعزيز صحة البشرة والشعر والأظافر: يدعم تجديد الخلايا ويساهم في تحسين صحة الجلد، منع تساقط الشعر، وتعزيز قوة الأظافر. ما المخاطر المحتملة لنقص فيتامين "ب12"؟ فقر الدم: يؤدي نقص فيتامين "ب12" إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يسبب الإرهاق الشديد، الضعف، وضيق التنفس.

يؤدي نقص فيتامين "ب12" إلى انخفاض إنتاج خلايا الدم الحمراء، مما يسبب الإرهاق الشديد، الضعف، وضيق التنفس. اضطرابات عصبية: يمكن أن يتسبب النقص المزمن في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل والوخز في الأطراف، صعوبة التوازن، وضعف في الجهاز العصبي المركزي.

يمكن أن يتسبب النقص المزمن في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى التنميل والوخز في الأطراف، صعوبة التوازن، وضعف في الجهاز العصبي المركزي. مشكلات معرفية ونفسية: قد يؤدي نقصه إلى ضعف الذاكرة، صعوبة التركيز، وتفاقم مشكلات نفسية مثل الاكتئاب والتوتر.

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