العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء 4 مناطق وسط غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 03:25 مساءً - طالب الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بـ"إخلاء" 4 مناطق في وسط غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي أفيخاي أدرعي، في منشور عبر منصة إكس: "إلى سكان قطاع غزة المتواجدين في 4 بلوكات بمنطقة البريج (بوسط غزة) هذا تحذير مسبق قبل هجوم".

وأضاف: "تطلق المنظمات الإرهابية القذائف الصاروخية مرة اخرى من هذه المنطقة التي تم تحذيرها عدة مرات في الماضي. من أجل أمنكم، انتقلوا فوراً الى المنطقة الإنسانية".