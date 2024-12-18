العالم اليوم - أسهم أوروبا تغلق مستقرة.. و"رينو" تصعد 6 بالمئة

انتم الان تتابعون خبر أسهم أوروبا تغلق مستقرة.. و"رينو" تصعد 6 بالمئة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 18 ديسمبر 2024 12:25 مساءً - لم يطرأ تغير يذكر على الأسهم الأوروبية،الأربعاء، وسط حذر قبل قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة، والذي حال دون صعود المؤشر رغم قفزة في سهم رينو بالتزامن مع محادثات بشأن اندماج محتمل بين شركتي هوندا ونيسان للسيارات.

وكان المؤشر ستوكس 600 الأوروبي مستقرا بحلول الساعة 0813 بتوقيت غرينتش.

وقفز سهم شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو ستة بالمئة مما رفع المؤشر الفرعي لشركات صناعة السيارات 0.8 بالمئة. وتملك الشركة الفرنسية 36 بالمئة في نيسان.

وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات الأغذية والمشروبات 0.4 بالمئة فيما هبط مؤشر شركات الرعاية الصحية 0.3 بالمئة.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يخفض مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في وقت لاحق اليوم الأربعاء. وتترقب الأسواق أيضا التوقعات الاقتصادية الجديدة لصناع السياسات لعام 2025 والتي ستصدر مع قرار أسعار الفائدة.

وصعد المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.2 بالمئة مع تعرض الجنيه الإسترليني لضغوط قبل قرار بنك إنجلترا بشأن أسعار الفائدة غدا الخميس.